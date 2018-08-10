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11:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская область обогнала Красноярский край по строительству жилья

В Новосибирской области построили почти 8 тысяч квартир, это больше, чем в соседнем Красноярском крае, сообщили в Правительстве региона.

Источник: Reuters

С начала года в НСО ввели в эксплуатацию 7 845 квартир, или 660 тысяч кв. метров, рассказали в Правительстве региона.

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«Регион остается безусловным лидером по объёму введенного жилья в Сибирском федеральном округе», — сказал и.о. министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По данным минстроя, в Красноярском крае с начала года сдано на 175,5 тысяч кв. м жилья меньше.

«В г. Новосибирске за семь месяцев текущего года сдано более 292 тысяч кв м жилья или 4 637 квартир», — добавили в Правительстве.

Отметим, что малоэтажное строительство более развито в области — это 60% от общего объёма введенного жилья.

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