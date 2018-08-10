Лисин ответил анекдотом на предложение Белоусова изъять «сверхприбыли» у металлургов
Владелец НЛМК Владимир Лисин на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии «сверхприбылей» у
Владелец НЛМК Владимир Лисин на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии «сверхприбылей» у
Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет..
Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему: «Косой, меняешь?» — «Меняю!» — «Рубль на рубль двадцать?» — «Да!» Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает: «Косой, а в чем
бизнес-то?» — «Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать». — «Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?» — «Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!»
«Предложение (Андрея Белоусова.— “Ъ”) вызывает много вопросов, — пояснил господин Лисин. — Планируемое изъятие из обрабатывающих производств не соответствует целям развития и повышения конкурентоспособности экономики России, под ударом капиталоемкие отрасли, создающие основной объем добавленной стоимости».
В рамках инициативы Андрея Белоусова у компаний планируется изъять более 0,5 трлн руб., которые могут пойти на исполнение новых майских указов президента. В списке потенциальных новых доноров бюджета оказалась и НЛМК. Владимир Путин предложение своего помощника одобрил.
Напомним, 9 февраля Владимир Лисин с помощью анекдота рассказал президенту о проблемах бизнеса. Глава НЛМК выступил с речью на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.