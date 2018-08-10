Три новых производства откроют в татарстанских ТОСЭР

Так, в Нижнекамске планируется разместить производство газовых турбин с изготовлением запчастей к энерго-, нефте-, газохимическому оборудованию от ГК «КЭР-Холдинг». Производство позволит нарастить долю отечественного энергооборудования. Также в химграде появится производство комплектующих для контрольно-измерительных приборов ООО «Метакам». Это производство будет импортозамещающим — в стране не было производителей обжимных фитингов.