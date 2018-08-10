Три новых производства откроют в татарстанских ТОСЭР
Кабмин РТ рассмотрел заявки пятерых кандидатов в ТОСЭР (территории опережающего
Кабмин РТ рассмотрел заявки пятерых кандидатов в ТОСЭР (территории опережающего
Так, в Нижнекамске планируется разместить производство газовых турбин с изготовлением запчастей к энерго-, нефте-, газохимическому оборудованию от ГК «КЭР-Холдинг». Производство позволит нарастить долю отечественного энергооборудования. Также в химграде появится производство комплектующих для
В ТОСЭР Набережных Челнов планируется разметить производство высококачественного литья для газовой, химической и других отраслей промышленности.
Заявки на производство эпоксидных смол от компании «Химресурс» и труб из полиэтилена низкого давления на базе ТОСЭР Чистополя были отложены на месяц, сообщает