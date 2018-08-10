Областное правительство намерено контролировать ценовую политику переработчиков свинины

Источник: Калининград.Ru

— Мы договорились, что мы до конца этого месяца определимся с объёмом и тем, как мы будем их поддерживать. И, конечно, с нашей стороны будут определённые требования к тому, как они ведут свою ценовую политику в том числе. Ну, придётся нас пустить, скажем так, к этой информации, — сказал Алиханов в беседе с журналистами в пятницу, 10 августа.

По его словам, в настоящее время областной Минсельхоз просчитывает объёмы субсидирования. По предварительной оценке, размер бюджетной поддержки составит несколько десятков миллионов рублей.

«Единственное, что нас, конечно, волнует, что у переработчиков очень серьёзные разности в процентах, которые они платят банкирам. И, конечно, мы не хотим просто так банкирам давать зарабатывать. То есть, нам нужно понять, почему эта разница, и как-то договариваться будем с ними относительно того, чтобы они снижали в том числе ставки, если мы занимаемся субсидированием», — отметил глава региона.

В июле вспышка АЧС произошла на крупном свинокомплексе в посёлке Ново-Бийское Правдинского округа. Впоследствии там ввели карантин. По словам Антона Алиханова в ближайшее время на предприятии уничтожат всех свиней.