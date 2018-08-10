Больше всего заявок по «7−20−25» одобрено в Алматы
Алматы, Астана и Актау — лидеры по заявкам на получение ипотеки по новой программе «7−20−25».
Алматы, Астана и Актау — лидеры по заявкам на получение ипотеки по новой программе «7−20−25».
Соответственно эти же города в первых строчках по числу одобренных обращений. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в службе внешних коммуникаций «Ипотечной организации «Баспана».
По данным на 9 августа, было принято 1 тыс. 323 заявки. Из них в Алматы — 522, Астане — 280, Актау — 128, Актюбинской области — 72,
При этом в Алматы одобрена выдача ипотеки по 312 заявкам, Астане — 180, Актау — 89, Актюбинской области — 49, Акмолинской области — 42,
В Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях к этому времени не было подано ни одной заявки.
По всей стране уже выданы займы по 315 одобренным заявкам. Алматы и здесь лидирует с долей 44% (128 заявок).
Государственная ипотечная программа «7−20−25» утверждена 31 мая 2018 года. Она разработана по поручению Нурсултана Назарбаева, которое он дал в рамках «Пяти социальных инициатив». Компания «Баспана», являющаяся оператором программы, подписала соглашения с Банком ЦентрКредит, Народным банком Казахстана, Евразийским банком, Цеснабанком, АТФБанком, RBK Bank, Жилстройсбербанком Казахстана.