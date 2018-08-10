Больше всего заявок по «7−20−25» одобрено в Алматы

Соответственно эти же города в первых строчках по числу одобренных обращений. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в службе внешних коммуникаций «Ипотечной организации «Баспана».

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По данным на 9 августа, было принято 1 тыс. 323 заявки. Из них в Алматы — 522, Астане — 280, Актау — 128, Актюбинской области — 72, Восточно-Казахстанской области — 61, Акмолинской области — 59.

При этом в Алматы одобрена выдача ипотеки по 312 заявкам, Астане — 180, Актау — 89, Актюбинской области — 49, Акмолинской области — 42, Восточно-Казахстанской области — 38.

В Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях к этому времени не было подано ни одной заявки.

По всей стране уже выданы займы по 315 одобренным заявкам. Алматы и здесь лидирует с долей 44% (128 заявок).