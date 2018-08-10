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19:17 (мск), источник: Ведомости

Силуанов прокомментировал идею об изъятии более 500 млрд рублей у бизнеса

По его словам, в ближайшие шесть лет налоговая система меняться не будет.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Правительство по поручению президента подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса, говорится в разосланном Минфином заявлении Силуанова. Кабинет министров выслушает доводы самих компаний и экспертов, просчитает возможные последствия и отдельно изучит влияние предлагаемых мер на деловой климат, отмечает Силуанов.

«Никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит», — подчеркивает Силуанов. Он подтвердил позицию Минфина о том, что основные параметры налоговой системы после корректировки, которая вступит в силу с 2019 г., будут зафиксированы на шесть лет и останутся неизменными.

В четверг стало известно о том, что Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым помощник Путина предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур». Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение майских указов президента.

Путин согласился с необходимостью проработки этого предложения в правительстве, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что «пока президент не давал согласия на какие-либо решения».

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы крупнейших российских компаний, раскритиковал идею Белоусова. По мнению организации, инициатива не приведет к повышению конкурентоспособности российской экономики, а изъятие сверхдоходов у бизнеса обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка, а также накажет наиболее успешные российские компании. Вопросы у РСПП возникли и к методике расчета «объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет». Союз считает некорректным решение сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. При расчете налоговой нагрузки, по мнению РСПП, нужно исключить результаты деятельности зарубежных активов и учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к сверхдоходам. Наконец, указывает РСПП, приведенные Белоусовым данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью.

Минфин четко обозначил источники финансирования майских указов Путина в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019−2021 гг.», напоминает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова: это повышение НДС, налоговый маневр в нефтяной отрасли и пенсионная реформа. У министерства, судя по всему, есть четкий план действий, считает она, и никаких «дыр» там не просматривается. Дополнительные деньги могут быть нужны, но точно не на финансирование майских указов — если президент с предложениями Минфина согласен, говорит Орлова. Единственное правдоподобное объяснение предложения Белоусова, с ее точки зрения, — колебания властей по поводу пенсионной реформы: если ее не будут проводить, это возможность поднять дополнительные бюджетные средства.

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