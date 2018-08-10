Силуанов прокомментировал идею об изъятии более 500 млрд рублей у бизнеса
По его словам, в ближайшие шесть лет налоговая система меняться не будет.
По его словам, в ближайшие шесть лет налоговая система меняться не будет.
Правительство по поручению президента подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса, говорится в разосланном Минфином заявлении Силуанова. Кабинет министров выслушает доводы самих компаний и экспертов, просчитает возможные последствия и отдельно изучит влияние предлагаемых мер на деловой климат, отмечает Силуанов.
В четверг стало известно о том, что Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили
Путин согласился с необходимостью проработки этого предложения в правительстве, сообщил в четверг журналистам
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы крупнейших российских компаний, раскритиковал идею Белоусова. По мнению организации, инициатива не приведет к повышению конкурентоспособности российской экономики, а изъятие сверхдоходов у бизнеса обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка, а также накажет наиболее успешные российские компании. Вопросы у РСПП возникли и к методике расчета «объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет». Союз считает некорректным решение сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. При расчете налоговой нагрузки, по мнению РСПП, нужно исключить результаты деятельности зарубежных активов и учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к сверхдоходам. Наконец, указывает РСПП, приведенные Белоусовым данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью.
Минфин четко обозначил источники финансирования майских указов Путина в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и