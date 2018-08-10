Технопарк на месте пустыря появится в Шайхантахурском районе Ташкента
Президент поддержал инновационные проекты, направленные на развитие инфраструктуры Шайхантахурского района столицы.
Президент поддержал инновационные проекты, направленные на развитие инфраструктуры Шайхантахурского района столицы.
ТАШКЕНТ, 10 авг -Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по
Также планируется строительство предприятий по выпуску текстильной продукции, готовой одежды и спортивных товаров. Реализация проектов позволит обеспечить занятость женщин и молодежи района. Финансирование будет обеспечено коммерческими банками.
Администрация района рассказала о планах по привлечению инвестиций в легкую промышленность, строительству современного жилья,
Президент поручил ускорить реализации проектов.
Напомним, Шавкат Мирзиёев в 2017 году подписал указ об образовании Министерства инновационного развития республики, которое будет осуществлять единую государственную политику в сфере