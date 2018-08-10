Технопарк на месте пустыря появится в Шайхантахурском районе Ташкента

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 авг -Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по социально-экономическому развитию Шайхантахурского района, в числе которых создание технопарка на пустующем земельном участке в махалле Оклон передает пресс-служба главы республики.

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Также планируется строительство предприятий по выпуску текстильной продукции, готовой одежды и спортивных товаров. Реализация проектов позволит обеспечить занятость женщин и молодежи района. Финансирование будет обеспечено коммерческими банками.

Администрация района рассказала о планах по привлечению инвестиций в легкую промышленность, строительству современного жилья, медико-диагностического центра и дошкольных образовательных учреждений, фабрики по переработке и фасовке меда.

Президент поручил ускорить реализации проектов.