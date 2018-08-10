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16:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области минимальный набор продуктов стал дороже на 10,4%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Воронежской области за июль 2018 года составил 100,3%, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 10 августа. Инфляция с начала года составила 2,3%, в январе-июле 2017 года — 2%.

Источник: РИА "Воронеж"

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в июле по области составила 3 638 рублей. С начала года этот показатель увеличился на 10,4%. При этом в июле зафиксировали значительное снижение цен на манную крупу, куриные яйца, капусту, чеснок, свежие огурцы и помидоры, отдельные виды фруктов и цитрусовых (на 1,5−29,3%). Одновременно подорожали фруктовые соки, мороженая рыба, мясо кур, пшено, картофель, свекла, морковь (на 3−12,3%).

Непродовольственные товары в июле по сравнению с декабрем 2017 года подорожали на 2,4% (в июле 2017 года — на 1,1%). В июле цены на товары этой группы выросли на 0,2%. На 2,2−4,3% подорожали электрические дрели и утюги, детские матрасы, древесностружечные плиты, еврошифер, рубероид, газовое моторное топливо и уголь. Одновременно цены снизились на мониторы для настольных компьютеров, цветные телевизоры, двухкамерные холодильники, металлочерепицу (на 1−2,9%).

Цены и тарифы на услуги в регионе с начала года выросли на 2,5%, в июле — на 1%. В июле, по данным Воронежстата, подорожали все виды коммунальных услуг (на 2−4,5%), стоимость проезда в междугородних автобусах (на 4,8%), услуги в сфере зарубежного туризма (на 5,8%). Одновременно снизилась цена полета на самолете в салоне экономкласса (на 1,5%).

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