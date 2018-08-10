В Советском районе Волгограда стартовал ремонт сразу трех улиц
В Советском районе Волгограда стартовал ремонт сразу трех улиц: Кабардинской, Садовой и Революционной.
В Советском районе Волгограда стартовал ремонт сразу трех улиц: Кабардинской, Садовой и Революционной.
Как сообщает
— Фрезерование ведется по всей ширине проезжей части автодороги, поэтому движение транспорта на этом участке временно ограничено. Когда к реконструкции подключится асфальтоукладочная техника, часть работ для удобства водителей будет перенесена на ночное время, — рассказал мастер МУП «ДСЭР Советского района» Дмитрий Николаев.
За ходом работ организован многоступенчатый контроль как со стороны муниципального предприятия, так и со стороны службы заказчика МУ «Комдорстрой». На каждом этапе укладки асфальтобетона будут производиться лабораторные исследования используемых материалов, а также проверка качества проведенных работ. Только после получения положительного заключения экспертизы рабочие приступят к следующему этапу реконструкции.
Отметим, что реализация инфраструктурных проектов и комплексного развития территории — приоритеты долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенные в 2014 году Андреем Бочаровым. В тоже время, снижение инфраструктурных барьеров для
«Волгоградская область плотно работает с правительством РФ, с задачей включить в план Стратегии пространственного развития Российской Федерации те решения и те объекты, которые помогут более эффективно использовать конкурентное преимущество Волгоградской области. В основе наших предложений лежат вопросы транспортные и дорожного строительства, размещения новых современных производств и наличия производительных сил. Мы уверены, что предложения Волгоградской области войдут в Стратегию», — отмечает Андрей Бочаров.
Напомним, в июле губернатор Волгоградской области принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в Москве под председательством