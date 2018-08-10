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17:07 (мск), источник: РИАЦ

В Советском районе Волгограда стартовал ремонт сразу трех улиц

В Советском районе Волгограда стартовал ремонт сразу трех улиц: Кабардинской, Садовой и Революционной.

Как сообщает пресс-служба администрации города, общая площадь обновленного дорожного полотна на трех объектах составит более 18 тысяч квадратных метров. Из них на сегодняшний день уже отфрезеровано свыше 1500 квадратных метров. Кроме обновления проезжей части рабочие очистят и укрепят обочины, а также восстановят люки инженерных коммуникаций и сетей ливневой канализации.

— Фрезерование ведется по всей ширине проезжей части автодороги, поэтому движение транспорта на этом участке временно ограничено. Когда к реконструкции подключится асфальтоукладочная техника, часть работ для удобства водителей будет перенесена на ночное время, — рассказал мастер МУП «ДСЭР Советского района» Дмитрий Николаев.

За ходом работ организован многоступенчатый контроль как со стороны муниципального предприятия, так и со стороны службы заказчика МУ «Комдорстрой». На каждом этапе укладки асфальтобетона будут производиться лабораторные исследования используемых материалов, а также проверка качества проведенных работ. Только после получения положительного заключения экспертизы рабочие приступят к следующему этапу реконструкции.

Отметим, что реализация инфраструктурных проектов и комплексного развития территории — приоритеты долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенные в 2014 году Андреем Бочаровым. В тоже время, снижение инфраструктурных барьеров для социально-экономического развития территорий — одна из задач Стратеги пространственного развития Российской Федерации, которая сейчас формируется на федеральном уровне с участием регионов. Вопросам пространственного развития большое внимание уделил президент РФ в ходе послания Федеральному Собранию и в новом майском указе.

«Волгоградская область плотно работает с правительством РФ, с задачей включить в план Стратегии пространственного развития Российской Федерации те решения и те объекты, которые помогут более эффективно использовать конкурентное преимущество Волгоградской области. В основе наших предложений лежат вопросы транспортные и дорожного строительства, размещения новых современных производств и наличия производительных сил. Мы уверены, что предложения Волгоградской области войдут в Стратегию», — отмечает Андрей Бочаров.

Напомним, в июле губернатор Волгоградской области принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в Москве под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко, а также провел с заместителем председателя правительства РФ двустороннюю встречу.

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