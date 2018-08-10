Крым потерял часть урожая

Источник: РИА Новости

«Если в прошлом году крымским аграриям удалось достичь рекордных показателей урожая ранних зерновых, более 1,7 млн тонн, то в 2018 году из-за чрезвычайно засушливой погоды, часть урожая была потеряна. Республика намолотила 906 тысяч тонн. И, нужно отдать должное нашим сельхозпроизводителям, которые, не покладая рук, боролись за урожай, невзирая на сложности. Благодарен каждому из них за колоссальный труд», — сказал РИА Новости Рюмшин.

Читайте также Крым приостановит вывоз зерна за рубеж

По его словам, уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур в республике завершена. Убрано более 548 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 16,5 центнеров с гектара.

«Первое место занял Симферопольский район. Средняя урожайность составила почти 24 центнера с гектара. На втором — Бахчисарайский район со средней урожайностью 23 центнера с гектара. И замкнул тройку лидеров Белогорский район со средней урожайностью более 22 центнеров с гектара», — сказал министр.