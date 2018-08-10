Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Найден» пилот пропавшего малайзийского Boeing
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Бритни Спирс появилась на публике в нижнем белье
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Главный тренер «Бордо» подтвердил интерес к Артему Дзюбе
Налоговые органы Испании вернули Криштиану Роналду более €2 млн
Йога в купальнике: Альбина Джанабаева показала, на что способна
Стали известны детали развода Петросяна и Степаненко
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
18:31 (мск), источник: Kazinform

Запасаться углем уже сейчас советует населению акимат Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Запасаться углем уже сейчас советует жителям столицы акимат Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Источник: Kazinform

Согласно информации акимата, потребление угля за осенне-зимний период 2017—2018 составило 2945,3 тыс тонн (из них энергоисточники — 2545,3 тыс тонн, для нужд населения — 400 тыс тонн). С мая по 6 августа 2017 года для нужд населения в Астане было поставлено 28,8 тыс тонн, за аналогичный период 2018 года уже поставлено 35,3 тыс тонн, что больше на 22,6%.

Читайте также
Исекешев поручил не допускать ценового сговора на уголь

На сегодняшний день в Астане имеется 7 основных реализаторов угольной продукции. Общий запас угля по состоянию на 7 августа составляет 9590 тонн. При этом в местном исполнительном органе подчеркивают, что все социальные объекты отапливаются дизельным топливом.

Что касается прошлогодней ситуации, то пока ажиотажа не наблюдается. Утверждена Дорожная карта по вопросу приобретения угольной продукции. Согласно карте, акиматом начата работа по агитации населения через службу i-Көмек, чат-боты, СМИ, сайт и социальные сети акимата Астаны о необходимости закупа угля с августа.

Ежедневно ведется мониторинг по количеству поставляемого угля, а также цен. В случае выявления фактов завышения цен данные направляются в департамент Агентства по регулированию естественных монополий и департамент госдоходов по Астане для принятия соответствующих мер.

Все новости региона
 Календарь путешественника появится в Казахстане
Аналог Диснейленда намерены построить в Алматинской области
Белоусов ответил Лисину на анекдот словами «делиться надо»
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
Медведь напал на человека в центре Архангельска
В выходные россияне увидят самый зрелищный звездопад
Необычное поведение тасманийского дьявола попало на видео
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь