Запасаться углем уже сейчас советует населению акимат Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Запасаться углем уже сейчас советует жителям столицы акимат Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Запасаться углем уже сейчас советует жителям столицы акимат Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
Согласно информации акимата, потребление угля за
На сегодняшний день в Астане имеется 7 основных реализаторов угольной продукции. Общий запас угля по состоянию на 7 августа составляет 9590 тонн. При этом в местном исполнительном органе подчеркивают, что все социальные объекты отапливаются дизельным топливом.
Что касается прошлогодней ситуации, то пока ажиотажа не наблюдается. Утверждена Дорожная карта по вопросу приобретения угольной продукции. Согласно карте, акиматом начата работа по агитации населения через службу i-Көмек,
Ежедневно ведется мониторинг по количеству поставляемого угля, а также цен. В случае выявления фактов завышения цен данные направляются в департамент Агентства по регулированию естественных монополий и департамент госдоходов по Астане для принятия соответствующих мер.