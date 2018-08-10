Запасаться углем уже сейчас советует населению акимат Астаны

Источник: Kazinform

Согласно информации акимата, потребление угля за осенне-зимний период 2017—2018 составило 2945,3 тыс тонн (из них энергоисточники — 2545,3 тыс тонн, для нужд населения — 400 тыс тонн). С мая по 6 августа 2017 года для нужд населения в Астане было поставлено 28,8 тыс тонн, за аналогичный период 2018 года уже поставлено 35,3 тыс тонн, что больше на 22,6%.

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На сегодняшний день в Астане имеется 7 основных реализаторов угольной продукции. Общий запас угля по состоянию на 7 августа составляет 9590 тонн. При этом в местном исполнительном органе подчеркивают, что все социальные объекты отапливаются дизельным топливом.

Что касается прошлогодней ситуации, то пока ажиотажа не наблюдается. Утверждена Дорожная карта по вопросу приобретения угольной продукции. Согласно карте, акиматом начата работа по агитации населения через службу i-Көмек, чат-боты, СМИ, сайт и социальные сети акимата Астаны о необходимости закупа угля с августа.