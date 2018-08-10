Минтруда определило, в каких случаях тунеядцы не будут платить 100% за ЖКУ

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Министерство труда и соцзащиты определилось со списком трудных жизненных ситуаций, об этом говорится в интервью начальника управления политики занятости Олега Токуна газете «Звязда».

Белорусы, которые попадают под действие «декрета о тунеядцах» могут быть освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг по полной стоимости в случае трудной жизненной ситуации.

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В минсоцтруда разделили такие случаи на четыре составляющие:

вопросы, связанные со здоровьем, уходом за детьми старше 7 лет, уходом за недееспособными гражданами, а также невозможность найти работу.

Поэтому от 100% оплаты ЖКУ освободят тех белорусов, у которых есть болезнь с показаниями на установление инвалидности, а также в случае прохождения лечения и реабилитации, в том числе от наркозависимости.

Под уходом за детьми старше 7 лет подразумевается, что ребенок находится на учете в диспансере и получает образование на дому. Среди важных причин выделена и плохая транспортная связь между местом жительства и службой занятости, отсутствие вакансий.

«Этот перечень примерный, он не закрыт. У комиссии остается право принимать решение по каждой конкретной ситуации», — пояснил Токун.

В районах по всей стране созданы комиссии, которые должны помочь гражданам с трудоустройством, а в том случае, если есть на то объективные причины, освободить их действия так называемого «декрета о тунеядцах».