Минтруда определило, в каких случаях тунеядцы не будут платить 100% за ЖКУ
Белорусские чиновники выделили четыре блока жизненных ситуаций, в которых белорусы будут освобождаться от действия «декрета о тунеядцах».
Белорусские чиновники выделили четыре блока жизненных ситуаций, в которых белорусы будут освобождаться от действия «декрета о тунеядцах».
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Министерство труда и соцзащиты определилось со списком трудных жизненных ситуаций, об этом говорится в интервью начальника управления политики занятости Олега Токуна газете «Звязда».
Белорусы, которые попадают под действие «декрета о тунеядцах» могут быть освобождены от оплаты
В минсоцтруда разделили такие случаи на четыре составляющие:
вопросы, связанные со здоровьем, уходом за детьми старше 7 лет, уходом за недееспособными гражданами, а также невозможность найти работу.
Поэтому от 100% оплаты ЖКУ освободят тех белорусов, у которых есть болезнь с показаниями на установление инвалидности, а также в случае прохождения лечения и реабилитации, в том числе от наркозависимости.
Под уходом за детьми старше 7 лет подразумевается, что ребенок находится на учете в диспансере и получает образование на дому. Среди важных причин выделена и плохая транспортная связь между местом жительства и службой занятости, отсутствие вакансий.
«Этот перечень примерный, он не закрыт. У комиссии остается право принимать решение по каждой конкретной ситуации», — пояснил Токун.
В районах по всей стране созданы комиссии, которые должны помочь гражданам с трудоустройством, а в том случае, если есть на то объективные причины, освободить их действия так называемого «декрета о тунеядцах».
Ранее было определено, что в случае, когда трудоспособный белорус без объективных причин не участвует в оплате государственных расходов, а попросту говоря нигде не работает, и не платит налогов, он будет платить по жировке по экономически обоснованным ценам.