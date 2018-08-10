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20:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Трампа заподозрили в намерении обвалить доллар

Президент США Дональд Трамп может использовать намеренное ослабление доллара в рамках торговой войны, чтобы усилить позиции американской экономики. Такое мнение выразили аналитики инвестбанка JPMorgan Chase & Co., сообщает агентство Bloomberg.

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Источник: Reuters

«Хоть это и не наш базовый сценарий, но исключать подобного поворота в сторону валютных интервенций нельзя, особенно с учетом того, что администрация Трампа периодически намекает, что она заинтересована в более слабом курсе доллара», — заявил главный экономист организации Майкл Фероли.

По его мнению, Трамп может пойти на подобный шаг особенно на фоне регулярных обвинения в адрес Китая, который манипулирует курсом юаня, создавая торговое преимущество китайским товарам. В качестве примера агентство приводит серию твитов, где Трамп обвиняет китайские и европейские власти в намеренном манипулировании курсами валют, а повышение ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США наносит американской экономике только вред.

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Последний раз власти США вмешивались в курсообразование с помощью интервенций в 2000 году, когда G7 договорилась поддержать стремительно падающий курс евро. Выкуп же долларов в последний раз проходил в 2011 году с целью поддержать курс японской иены, который оказался под давлением из-за землетрясения и цунами в стране.

Вместе с тем, Фероли не очень верит, что подобный вариант возможен. Трамп теоретически может ограничить независимость ФРС, но у резервной системы есть все инструменты для того, чтобы эти препятствия преодолеть. Аналитик полагает, что подобные риски невелики, хотя и исключать их не стоит.

Президент США регулярно высказывает недовольство касательно ведения торговых отношений различными государствами, от России до Мексики. Однако наиболее острые торговые отношения наблюдаются между США и Китаем. Власти стран уже ввели ряд торговых ограничений в отношении друг друга. Убытки стран уже превышают 100 миллиардов долларов.

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Следите за развитием темы«Трамп объявил «торговую войну» Китаю»
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