Трампа заподозрили в намерении обвалить доллар

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«Хоть это и не наш базовый сценарий, но исключать подобного поворота в сторону валютных интервенций нельзя, особенно с учетом того, что администрация Трампа периодически намекает, что она заинтересована в более слабом курсе доллара», — заявил главный экономист организации Майкл Фероли.

По его мнению, Трамп может пойти на подобный шаг особенно на фоне регулярных обвинения в адрес Китая, который манипулирует курсом юаня, создавая торговое преимущество китайским товарам. В качестве примера агентство приводит серию твитов, где Трамп обвиняет китайские и европейские власти в намеренном манипулировании курсами валют, а повышение ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США наносит американской экономике только вред.

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Последний раз власти США вмешивались в курсообразование с помощью интервенций в 2000 году, когда G7 договорилась поддержать стремительно падающий курс евро. Выкуп же долларов в последний раз проходил в 2011 году с целью поддержать курс японской иены, который оказался под давлением из-за землетрясения и цунами в стране.

Вместе с тем, Фероли не очень верит, что подобный вариант возможен. Трамп теоретически может ограничить независимость ФРС, но у резервной системы есть все инструменты для того, чтобы эти препятствия преодолеть. Аналитик полагает, что подобные риски невелики, хотя и исключать их не стоит.