Стало известно, почему в «Узбектелекоме» поменялось руководство
Напомним, компанию вновь возглавил Шухрат Кадиров, который работал в качестве генерального директора «Узбектелекома» в 2016—2018 годах.
Напомним, компанию вновь возглавил Шухрат Кадиров, который работал в качестве генерального директора «Узбектелекома» в 2016—2018 годах.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Напомним, компанию вновь возглавил Шухрат Кадиров, который работал в качестве генерального директора «Узбектелекома» в 2016—2018 годах. Фарход Розиев, занимавший этот пост с марта по август 2018 года, переведен на должность коммерческого директора компании.
Также Жамол Максудов назначен директором по перспективному развитию и инновациям, сменив на этом посту Евгения Маркинга.