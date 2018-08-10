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19:49 (мск), источник: Sputnik

Стало известно, почему в «Узбектелекоме» поменялось руководство

Напомним, компанию вновь возглавил Шухрат Кадиров, который работал в качестве генерального директора «Узбектелекома» в 2016—2018 годах.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Премьер-министр Абдулла Арипов раскритиковал ход реализации проектов «Узбектелекома», что стало главной причиной перестановок в руководстве компании. Об этом пишет Kun.uz со ссылкой на источник в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Напомним, компанию вновь возглавил Шухрат Кадиров, который работал в качестве генерального директора «Узбектелекома» в 2016—2018 годах. Фарход Розиев, занимавший этот пост с марта по август 2018 года, переведен на должность коммерческого директора компании.

Также Жамол Максудов назначен директором по перспективному развитию и инновациям, сменив на этом посту Евгения Маркинга.

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