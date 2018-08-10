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20:22 (мск), источник: Ведомости

Россия не смогла выиграть спор с Евросоюзом о собственниках газопроводов

Всемирная торговая организация (ВТО) в споре России и Евросоюза о нормах «Третьего энергопакета» в газовой сфере поддержала три из шести жалоб российской стороны. Это следует из решения, опубликованного на сайте ВТО.

Источник: Reuters

Однако России не удалось оспорить главный принцип «Третьего энергопакета», предполагающий разделение на уровне собственности операций по добыче, сбыту и транспортировке газа.

Третейская группа ВТО поддержала жалобу России на количественные ограничения поставок российского газа по газопроводу OPAL (один из сухопутных отводов от «Северного потока»). Также она признала неправомерными правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии.

Кроме того, ВТО признала неправомерным наделение инфраструктурных проектов статусом «проектов общего интереса», если они нацелены на поставку газа не из России.

Министерство экономического развития считает исход разбирательства положительным для России. «Это позитивный прецедент, который дает возможность изменить нормы, которые создавали препятствия для российских поставщиков на рынке Евросоюза», — говорится в сообщении ведомства.

«Газпром» заявил, что удовлетворен решением ВТО. Компания ожидает, что «ЕС предпримет необходимые действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом».

Спор был инициирован правительством России в апреле 2014 г. По мнению Москвы, нормы «Третьего энергопакета» в газовой сфере приводили к дискриминации российского газа и «Газпрома».

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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