Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за твит о выкупе компании
Группа акционеров Tesla подала коллективный иск против основателя и генерального директора компании Илона Маска. Как сообщает Reuters, истцы утверждают, что они понесли потери
Группа акционеров Tesla подала коллективный иск против основателя и генерального директора компании Илона Маска. Как сообщает Reuters, истцы утверждают, что они понесли потери
В поданном в федеральный суд в
В компании не ответили на просьбу агентства прокомментировать ситуацию.
Ранее стало известно, что американские финансовые регуляторы начали предварительную проверку сообщения Илона Маска. По неофициальным данным, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет знать, насколько эти высказывания в Twitter соответствуют действительности и если это так, то почему главный владелец компании не уведомил регуляторов о своих планах по изменению статуса компании в надлежащем порядке.