Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за твит о выкупе компании

Истцы отметили, что заявление об обеспечении финансирования вывода компании с биржи является недостоверным и именно оно «вызвало значительное движение на рынке».

Истцы отметили, что заявление об обеспечении финансирования вывода компании с биржи является недостоверным и именно оно «вызвало значительное движение на рынке».

Ранее стало известно, что американские финансовые регуляторы начали предварительную проверку сообщения Илона Маска. По неофициальным данным, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет знать, насколько эти высказывания в Twitter соответствуют действительности и если это так, то почему главный владелец компании не уведомил регуляторов о своих планах по изменению статуса компании в надлежащем порядке.