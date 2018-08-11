Казахстанцам грозит дефицит жилья
Темпы жилищного строительства резко упали, по итогам полугодия — менее 5 процентов, против 11 процентов годом ранее, сообщает аналитический портал Finprom.
Темпы жилищного строительства резко упали, по итогам полугодия — менее 5 процентов, против 11 процентов годом ранее, сообщает аналитический портал Finprom.
По итогам шести месяцев текущего года в эксплуатацию ввели всего 5,8 миллиона квадратных метров жилых зданий — это лишь на 4,8 процента больше, чем годом ранее. Для сравнения, показатели I полугодия 2017 года обгоняли соответствующий период 2016 на 11 процентов, более того — в
В значительном минусе — ключевой мегаполис, Астана, где темпы жилищного строительства сократились за год на 15,4 процента. В Алматы ввод в эксплуатацию жилых зданий также «буксует» — всего +0,8 процента за год. С учетом процессов урбанизации и агломерирования, предусмотренных программами развития, это является тревожным показателем, замечает издание. Также в минусе Кызылординская (сразу на 25,7 процента год-к-году), и Акмолинская (на 2,9 процента) области.
По данным портала, сокращение ввода жилья заметнее всего в секторе многоквартирных домов — всего 2,7 миллиона квадратных метров, против 3,2 миллиона ранее, что составляет минус 15,7 процента. Также резко упал ввод жилплощадей специализированных домов — сразу более чем в 20 раз. Впрочем, вес специальных жилых зданий для определенных социальных групп составил всего 0,02 процента от всего объема введенных площадей. По данным портала, перезагрузить уходящий в стагнацию рынок жилстроя призваны госпрограммы, в том числе программа «7−20−25» и предложения «Жилстройсбербанка».
Отмечается, что спрос на рынке жилья остается крайне высоким. Так, жилфонд по итогам 2017 года увеличился всего на 0,4 процента, годом ранее — на 0,6 процента. При этом население Казахстана равномерно увеличивается на 1,3−1,5 процента в год. С учетом замедляющейся сферы ввода жилья текущего года, отрыв по итогам 2018 может быть еще более значительным. Более того, на одного казахстанца по итогам 2017 года приходится всего 21,6 квадратных метра жилья, в то время как стандарты ООН требуют минимум 30 квадратных метров на человека. При этом, если в городах на человека приходится сразу 24,2 квадратных метра, то в сельской местности — всего 18,2 по итогам прошлого года.