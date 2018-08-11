Казахстанцам грозит дефицит жилья

Источник: Tengrinews

По итогам шести месяцев текущего года в эксплуатацию ввели всего 5,8 миллиона квадратных метров жилых зданий — это лишь на 4,8 процента больше, чем годом ранее. Для сравнения, показатели I полугодия 2017 года обгоняли соответствующий период 2016 на 11 процентов, более того — в январе-июне 2016 рост год-к-году составлял сразу 17 процентов. Впрочем, темпы ввода жилья сильно упали уже к концу прошлого года, так, показатели 2017 обогнали 2016 всего на 6,2 процента, в то время как в 2016 годовой рост составлял 17,6 процента, в 2015 — 18,9 процента.

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В значительном минусе — ключевой мегаполис, Астана, где темпы жилищного строительства сократились за год на 15,4 процента. В Алматы ввод в эксплуатацию жилых зданий также «буксует» — всего +0,8 процента за год. С учетом процессов урбанизации и агломерирования, предусмотренных программами развития, это является тревожным показателем, замечает издание. Также в минусе Кызылординская (сразу на 25,7 процента год-к-году), и Акмолинская (на 2,9 процента) области.

По данным портала, сокращение ввода жилья заметнее всего в секторе многоквартирных домов — всего 2,7 миллиона квадратных метров, против 3,2 миллиона ранее, что составляет минус 15,7 процента. Также резко упал ввод жилплощадей специализированных домов — сразу более чем в 20 раз. Впрочем, вес специальных жилых зданий для определенных социальных групп составил всего 0,02 процента от всего объема введенных площадей. По данным портала, перезагрузить уходящий в стагнацию рынок жилстроя призваны госпрограммы, в том числе программа «7−20−25» и предложения «Жилстройсбербанка».