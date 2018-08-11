Доллар продают за 361 тенге в обменниках

Национальная валюта торгуется в диапазоне 360,3−362 тенге в обменниках Казахстана. Курс валют Нацбанка РК на 11 августа составляет 356,8 тенге за доллар. Накануне по итогам дневных торгов на KASE курс нацвалюты составил 357,02 тенге за доллар.