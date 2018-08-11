Доллар продают за 361 тенге в обменниках
Курс нацвалюты в обменниках достиг 361 тенге за доллар, передает Tengrinews.kz. Об этом свидетельствуют данные Kurs.kz.
Курс нацвалюты в обменниках достиг 361 тенге за доллар, передает Tengrinews.kz. Об этом свидетельствуют данные Kurs.kz.
Национальная валюта торгуется в диапазоне 360,3−362 тенге в обменниках Казахстана. Курс валют Нацбанка РК на 11 августа составляет 356,8 тенге за доллар. Накануне по итогам дневных торгов на KASE курс нацвалюты составил 357,02 тенге за доллар.
По итогам предыдущей, утренней сессии 10 августа стоимость одного доллара составляла 356,53 тенге. Тогда доллар в обменниках продавали за 356,5−357,5 тенге.