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14:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги

Керченский суд по иску прокурора обязал положить асфальт на 500 метрах автодороги возле городского парка.

— Установлены нарушения в виде ненадлежащего качества дорог по улицам Герцена и Белинского, на которых отсутствует асфальтовое покрытие, — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Поскольку такие трассы не обеспечивали безопасность дорожного движения, а значит велика опасность дорожно-траспортных происшествий, прокурор города Керчи направил иск в суд.

В официальной документе шла речь о понуждении администрации города Керчи заасфальтировать полкилометра дорог в районе городского парка.

Суд полностью поддержал надзорный орган. На сегодняшний день прокуратура взяла под контроль дорожные работы на улицах Герцена и Белинского.

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