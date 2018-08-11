В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги

— Установлены нарушения в виде ненадлежащего качества дорог по улицам Герцена и Белинского, на которых отсутствует асфальтовое покрытие, — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Поскольку такие трассы не обеспечивали безопасность дорожного движения, а значит велика опасность дорожно-траспортных происшествий, прокурор города Керчи направил иск в суд.

В официальной документе шла речь о понуждении администрации города Керчи заасфальтировать полкилометра дорог в районе городского парка.