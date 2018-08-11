В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги
Керченский суд по иску прокурора обязал положить асфальт на 500 метрах автодороги возле городского парка.
Керченский суд по иску прокурора обязал положить асфальт на 500 метрах автодороги возле городского парка.
— Установлены нарушения в виде ненадлежащего качества дорог по улицам Герцена и Белинского, на которых отсутствует асфальтовое покрытие, — сообщает
Поскольку такие трассы не обеспечивали безопасность дорожного движения, а значит велика опасность
В официальной документе шла речь о понуждении администрации города Керчи заасфальтировать полкилометра дорог в районе городского парка.
Суд полностью поддержал надзорный орган. На сегодняшний день прокуратура взяла под контроль дорожные работы на улицах Герцена и Белинского.