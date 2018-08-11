Отдых в Турции подешевел для казахстанцев — эксперт

Источник: Tengrinews

«Отдыхать в Турции стало дешевле. К началу года где-то на 40 процентов минимум упала турецкая лира, даже на 50 процентов подешевела. Соответственно, для Турции это минус, конечно: уровень жизни и так далее. Но это наоборот привлечет дополнительный поток туристов. Особенно основной поток у них из Германии и России. (…) Тем более в России и у нас нацвалюта в последнее время ослабла. И ездить отдыхать в Европу будет дороже. А так как турецкая лира сильнее девальвировала, чем российский рубль и казахстанский тенге, соответственно, туристы из зарубежного отдыха будут больше выбирать Турцию», — отметил экономист Байганов.

При этом он добавил, что одной из основных составляющих при поездке зарубеж остается авиаперелет.

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«Авиабилеты также остаются в долларах. Но для туристов подешевеют отели и продукты питания на местном уровне. Авиаперелет составляет примерно 50 процентов от стоимости отдыха», — отметил Байганов.

Кроме того он добавил, что казахстанцам стало выгоднее приобретать турецкие товары и недвижимость.

«У нас в Казахстане с 90-х годов славились турецкие вещи, соответственно, цена падает и возможно текстильная продукция из Турции будет большим объемом к нам поступать. Думаю, там теперь и недвижимость выгодно покупать», — отметил эксперт.

«Полагаю, это начало нового витка череды торговых войн, в краткосрочном периоде США получит определенные дивиденды, но в целом может спровоцировать начало рецессии мировой экономики. Думаю, это некое еще давление на Турцию из-за тесных отношений с Ираном. Экономические войны тесно переплетаются с политикой», — заключил эксперт.