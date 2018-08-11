Отдых в Турции подешевел для казахстанцев — эксперт
Отдых в Турции подешевел для казахстанцев после падения курса турецкой лиры. Такое мнение выразил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов в интервью корресподенту Tengrinews.kz.
Отдых в Турции подешевел для казахстанцев после падения курса турецкой лиры. Такое мнение выразил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов в интервью корресподенту Tengrinews.kz.
«Отдыхать в Турции стало дешевле. К началу года
При этом он добавил, что одной из основных составляющих при поездке зарубеж остается авиаперелет.
«Авиабилеты также остаются в долларах. Но для туристов подешевеют отели и продукты питания на местном уровне. Авиаперелет составляет примерно 50 процентов от стоимости отдыха», — отметил Байганов.
Кроме того он добавил, что казахстанцам стало выгоднее приобретать турецкие товары и недвижимость.
«У нас в Казахстане с 90-х годов славились турецкие вещи, соответственно, цена падает и возможно текстильная продукция из Турции будет большим объемом к нам поступать. Думаю, там теперь и недвижимость выгодно покупать», — отметил эксперт.
«Полагаю, это начало нового витка череды торговых войн, в краткосрочном периоде США получит определенные дивиденды, но в целом может спровоцировать начало рецессии мировой экономики. Думаю, это некое еще давление на Турцию
Напомним, после принятия президентом США Дональдом Трампом решения о повышении в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции курс турецкой лиры обвалился по отношению к доллару, обновив исторический минимум. Так, курс доллара повышался к турецкой лире на 19 процентов накануне.