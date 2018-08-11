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10:43 (мск), источник: UzReport.news

Татарстан запустит в Узбекистане производство медицинских роботов

Президент Татарстана отметил, что Ташкентская область является одним из ведущих регионов Узбекистана. Татарстан заинтересован в развитии всесторонних контактов.

Источник: UzReport.news

В Казанском Кремле Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял делегацию Ташкентской области во главе с хокимом области Гуломжоном Ибрагимовым.

Рустам Минниханов отметил, что Ташкентская область является одним из ведущих регионов Узбекистана. Татарстан заинтересован в развитии всесторонних контактов.

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«У нас готовится план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае этого года. Документ охватывает все направления: торгово-экономическую, научно-техническую, культурную сферы», — сообщил Президент.

Одним из проектов, предусмотренных «дорожной картой», является создание на территории области филиала татарстанского технополиса «Химград».

«Мы хотим совместно с Ташкентской областью создать данную структуру. Уже есть предприниматели, готовые развивать свой бизнес на этой площадке. Мы направим управленцев, технологии. Со своей стороны Ташкентская область поддержит в вопросах обеспечения необходимой инфраструктурой», — сказал Президент.

Следующее перспективное направления сотрудничества — проект компании «Эйдос-Медицина», предполагающий создание в Ташкентской области сборочного производства медицинских роботов-симуляторов для нужд Узбекистана.

«Руководство Узбекистана нацелено на использование данных технологий», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Помимо этого, планируется наладить традиционные торговые связи: организовать оптовые поставки продукции Ташкентской области в Татарстан и продвигать татарстанские товары на рынок Узбекистана. По словам Рустама Минниханова, для обеспечения данного процесса будет создана специальная структура.

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