Татарстан запустит в Узбекистане производство медицинских роботов

Источник: UzReport.news

В Казанском Кремле Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял делегацию Ташкентской области во главе с хокимом области Гуломжоном Ибрагимовым.

Рустам Минниханов отметил, что Ташкентская область является одним из ведущих регионов Узбекистана. Татарстан заинтересован в развитии всесторонних контактов.

Читайте также В Узбекистане появится Ассоциация народной медицины

«У нас готовится план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае этого года. Документ охватывает все направления: торгово-экономическую, научно-техническую, культурную сферы», — сообщил Президент.

Одним из проектов, предусмотренных «дорожной картой», является создание на территории области филиала татарстанского технополиса «Химград».

«Мы хотим совместно с Ташкентской областью создать данную структуру. Уже есть предприниматели, готовые развивать свой бизнес на этой площадке. Мы направим управленцев, технологии. Со своей стороны Ташкентская область поддержит в вопросах обеспечения необходимой инфраструктурой», — сказал Президент.

Следующее перспективное направления сотрудничества — проект компании «Эйдос-Медицина», предполагающий создание в Ташкентской области сборочного производства медицинских роботов-симуляторов для нужд Узбекистана.

«Руководство Узбекистана нацелено на использование данных технологий», — подчеркнул Рустам Минниханов.