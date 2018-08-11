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10:55 (мск), источник: Publika.md

В Молдове поставят 15 станций для электромобилей

15 зарядных станций для электромобилей поставят в ближайшее время на дорогах страны. Сейчас такая станция в Молдове одна — в Кишиневе, а число электромобилей растет.

Источник: Publika.md

Максим Чумаш водит электромобиль около полугода. Машину он купил жене, но в итоге пересел в нее сам.

«Полная зарядка занимает 10−12 часов. Многое зависит от конструкции автомобиля, одни заряжаются быстрее, другие медленнее. Чем выше скорость, тем быстрее разряжается аккумулятор», — сказал автоэксперт Игорь Чебан.

Проект развития инфраструктуры для электромобилей поддерживает и министерство экономики, и экологи.

«Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха. Нужно создать условия для велосипедов, мопедов, а для электромобилей нужны не только станции, но и парковки», — отметил эколог Тудор Козарь.

«В городе станет чище и тише — снизится уровень выхлопов и шума. Зарядные станции нужны на национальных трассах, ведущих в Румынию и Украину. Стоимость будет рассчитываться на киловатт-часы плюс небольшой комиссион для оператора», — сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Сейчас в Молдове зарегистрировано 86 электромобилей и более 7 600 гибридных машин.

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