В Молдове поставят 15 станций для электромобилей

«Полная зарядка занимает 10−12 часов. Многое зависит от конструкции автомобиля, одни заряжаются быстрее, другие медленнее. Чем выше скорость, тем быстрее разряжается аккумулятор», — сказал автоэксперт Игорь Чебан.



Проект развития инфраструктуры для электромобилей поддерживает и министерство экономики, и экологи.



«Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха. Нужно создать условия для велосипедов, мопедов, а для электромобилей нужны не только станции, но и парковки», — отметил эколог Тудор Козарь.



«В городе станет чище и тише — снизится уровень выхлопов и шума. Зарядные станции нужны на национальных трассах, ведущих в Румынию и Украину. Стоимость будет рассчитываться на киловатт-часы плюс небольшой комиссион для оператора», — сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Сейчас в Молдове зарегистрировано 86 электромобилей и более 7 600 гибридных машин.