Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему японцы отказываются от пожилых родителей
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Регина Тодоренко «засветила» округлившийся живот в мини-бикини
Пенсионерам в РФ запретят продавать квартиры
Кайли Дженнер отпраздновала совершеннолетие (фото)
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
СМИ: «Галатасарай» интересуется Дзюбой
На качелях: почему баланс между карьерой и семьей невозможен
Почему Меган Маркл не подают блюда, как у королевы Елизаветы II
Степаненко может не получить денег: Она не жила с мужем
Утонула в цветах: Ротару удивила внешностью - СМИ
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1010 стран с самым дешевым бензином
12:22 (мск), источник: РИА Крым

Крымчане за месяц заплатили 25 млн рублей транспортного налога

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. Владельцы различной техники в Республике уплатили за прошедший месяц около 25 миллионов рублей транспортного налога за 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что налоговые уведомления о необходимости уплаты транспортного налога крымчане начали получать в начале июля. Количество налогоплательщиков — владельцев автомобилей, мотоциклов, воздушных и водных транспортных средств, — выросло на 16 процентов и составило более 313,5 тысяч физических лиц. У них в собственности находится почти 410 тысяч единиц техники. Из них большая часть — около 400 тысяч — это автомобили. В их числе также 770 дорогих машин стоимостью от трех до 15 миллионов рублей. Владельцы таких авто должны заплатить суммарно около 9,1 миллиона рублей налога.

Также крымчане являются собственниками более 22 тысяч грузовиков, 4 тысяч автобусов, почти 7 тысяч мотоциклов и мотороллеров, около 2 тысяч катеров, моторных лодок, яхт и другой водной техники, а также 32 воздушных судов.

Ставки транспортного налога за 2017 год пока остаются прежними.

В налоговой добавили, что в сравнении с прошлым годом почти на половину увеличилось количество льготников по уплате транспортного налога, их число составляет 6,5 тысяч жителей Республики. Льготный расчет применяется в отношении Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы или ордена Трудовой Славы, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы других категорий граждан.

Ожидается, что в этом году от транспортного налога в бюджет Республики Крым поступит более 370 миллионов рублей — это на четверть больше, чем годом ранее.

Все новости региона
 В море у берегов Алушты выловили утопленника
Без ларечников и с новым променадом: какой будет набережная Терешковой в Евпатории
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
Опубликовано видео с места крушения угнанного в США самолета
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
СМИ: Греция отзывает посла из Москвы
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь