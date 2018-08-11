Крымчане за месяц заплатили 25 млн рублей транспортного налога

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что налоговые уведомления о необходимости уплаты транспортного налога крымчане начали получать в начале июля. Количество налогоплательщиков — владельцев автомобилей, мотоциклов, воздушных и водных транспортных средств, — выросло на 16 процентов и составило более 313,5 тысяч физических лиц. У них в собственности находится почти 410 тысяч единиц техники. Из них большая часть — около 400 тысяч — это автомобили. В их числе также 770 дорогих машин стоимостью от трех до 15 миллионов рублей. Владельцы таких авто должны заплатить суммарно около 9,1 миллиона рублей налога.

Также крымчане являются собственниками более 22 тысяч грузовиков, 4 тысяч автобусов, почти 7 тысяч мотоциклов и мотороллеров, около 2 тысяч катеров, моторных лодок, яхт и другой водной техники, а также 32 воздушных судов.

Ставки транспортного налога за 2017 год пока остаются прежними.

В налоговой добавили, что в сравнении с прошлым годом почти на половину увеличилось количество льготников по уплате транспортного налога, их число составляет 6,5 тысяч жителей Республики. Льготный расчет применяется в отношении Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы или ордена Трудовой Славы, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы других категорий граждан.