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15:40 (мск), источник: Вести - Воронеж

В детской поликлинике Воронежа осенью начнётся капитальный ремонт

Работы обойдутся в 5,5 млн рублей.

В Воронеже начали поиск подрядчика для проведения капитального ремонта здания детской поликлиники № 11, расположенной на улице 60 Армии, 4. Стоимость работ — 5,5 млн рублей, следует из аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок в пятницу, 10 августа. Деньги выделят из областного бюджета.

Заказчиком выступила городская клиническая поликлиника № 4. Победителю торгов предстоит устроить новые перегородки, заменить окна и двери, устроить новые полы, покрасить потолки и стены. Кроме общестроительных работ предполагается прокладка в здании новых сетей теплоснабжения, кондиционирования воздуха, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.

Итоги аукциона подведут 31 августа. Все работы необходимо будет завершить в течение 50 дней со дня заключения контракта. Вероятнее всего, на время ремонта учреждение закроют.

В детской поликлинике № 11 уже приступили к модернизации. Для неё приобрели инфомат, благодаря которому получается уйти от талонной системы и избежать очередей. В ближайшее время все детские поликлиники, в том числе и № 11, оснастят указателями и мониторами с графиком работы врачей, а также зонами для отдыха и игр.

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