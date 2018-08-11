Автомобильное топливо с 12 августа дорожает на одну копейку
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо с 12 августа дорожает на одну копейку, сообщили БЕЛТА в
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо с 12 августа дорожает на одну копейку, сообщили БЕЛТА в
Цена 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,3, АИ-95-К5-Евро — Br1,38, АИ-98-К5-Евро — Br1,59, ДТ — Br1,38. Решение о продолжении политики поэтапного повышения цен на автомобильное топливо концерн принял на основании мониторинга основных факторов, влияющих на стоимость моторного топлива. Это цены на нефть, налоговая нагрузка, уровень цен в сопредельных государствах, курсы валют и другие показатели. Учитывалось также финансовое состояние нефтеперерабатывающей отрасли страны.
За 7 месяцев 2018 года цена нефти для белорусских НПЗ по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилась на 35%. При этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, выросли в среднем на 14%. «Текущий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не компенсирует НПЗ обоснованные затраты на производство, в результате чего нефтеперерабатывающая отрасль по итогам работы за
В «Белнефтехиме» добавили, что на внутреннем рынке концерн придерживается политики сдерживания цен. В настоящее время стоимость моторного топлива в Беларуси ниже, чем в соседних странах. «Сейчас каждый белорусский автомобилист фактически дотируется на 20−30 копеек на каждом литре топлива в зависимости от его вида — больше, чем тратится заводами на его производство. Поэтому концерн считает обоснованным установление цены, как минимум, на уровне, компенсирующем затраты НПЗ», — подчеркнули в