Владелец Lee и Wrangler может продать бизнес из-за падения продаж джинсов
Корпорация VF Corporation рассматривает возможность продажи марок джинсов Lee и Wrangler
Корпорация VF Corporation рассматривает возможность продажи марок джинсов Lee и Wrangler
Корпорация VF Corporation рассматривает возможность продажи марок джинсов Lee и Wrangler
Как отмечает издание, продажи джинсов в США падают: в 2013 году они составили $18,8 млрд, в 2017 году — $16,2 млрд. В прошлом году объем продаж джинсовой одежды VF составил $2,66 млрд, а прибыль — $422 млн.
По данным WSJ, джинсы марок J Brand и Frame стали пользоваться наибольшей популярностью среди женщин, поэтому VF Corporation решила сосредоточиться на продаже кроссовок Vans, спортивных курток The North Face и обуви от Timberland.