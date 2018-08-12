Тенге опустился до 364 за доллар

В воскресенье, 12 августа, казахстанская валюта опустилась до 364 тенге за доллар США, передает Zakon.kz.

По данным kurs.zakon.kz, средняя цена в обменных пунктах составляет 361 тенге при покупке доллара и 364 тенге при продаже.