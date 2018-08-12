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11:57 (мск), источник: Noi.md

Работникам сотен предприятий Приднестровья не выплачивают зарплату

В настоящее время на 18 средних и на 200 малых предприятиях приднестровского региона имеется задолженность по выплатам заработных плат.

Об этом рассказала так называемая первый заместитель министра экономического развития Алевтина Слинченко на совещании в правительстве самопровозглашенной республики.

Как сообщил так называемый вице-премьер Алексей Цуркан, в настоящее время проводится работа в данном направлении и вырабатываются механизмы изыскания средств.

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