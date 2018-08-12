Работникам сотен предприятий Приднестровья не выплачивают зарплату
В настоящее время на 18 средних и на 200 малых предприятиях приднестровского региона имеется задолженность по выплатам заработных плат.
В настоящее время на 18 средних и на 200 малых предприятиях приднестровского региона имеется задолженность по выплатам заработных плат.
Об этом рассказала так называемая первый заместитель министра экономического развития Алевтина Слинченко на совещании в правительстве самопровозглашенной республики.
Как сообщил так называемый