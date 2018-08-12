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13:40 (мск), источник: РИА Новости

Туркмения рассчитывает через Каспий поставлять газ в Европу

АШХАБАД, 12 авг — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Туркменистан с принятием конвенции по правовому статусу Каспийского моря рассчитывает диверсифицировать свой газовый экспорт.

Источник: РИА Новости

Главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря — исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года.

Ашхабад надеется с принятием этого документа решить проблему вывода туркменского природного газа на внешние рынки. В данном случае речь идет об экспорте природного газа в страны Европы.

Туркменистан полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключится к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Этот газопровод предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу.

По самым оптимистичным прогнозам, по этим газопроводам азербайджанский природный газ в Европу начнет поступать к 2019−2020 годам.

Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Турция и Евросоюз уже на протяжении ряда лет работают над проектом экспорта природного газа из прикаспийского региона в Европу. Подписание Конвенции по правовому статусу Каспия может ускорить эту работу.
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Вместе с тем, как отмечают эксперты, Ашхабаду и Баку еще предстоит урегулировать между собой территориальный спор по нескольким нефтяным месторождениям в спорной части Каспия.

Туркменистан, по запасам природного газа, входит в первую четверку стран мира вместе с РФ, Ираном и Катаром.

Из трех направлений туркменского газового экспорта: северного (РФ), восточного (КНР) и южного (Иран) в настоящее время работает только китайское направление. Россия взяла в закупках туркменского природного газа таймаут до 2019 года, а в Иран туркменский газ не поставляется из-за разногласий по оплате за ранее поставленное топливо.

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