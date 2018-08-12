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19:13 (мск), источник: Publika.md

Молдавский лей продолжает расти: евро опустится ниже отметки в 19 леев в понедельник

Единая европейская валюта продолжает удешевляться и опускается ниже отметки в 19 леев.

ЦБ: $ 66.9075   +0.62 € 76.6760   -0.15 ММВБ: $ 67.6950   +1.04 € 77.2500   +0.30
Источник: Publika.md

На понедельник, 13 августа, Национальный банк Молдовы установил официальный курс евро в 18 леев 90 банов. Это на 21 бан меньше сегодняшней стоимости европейской единой валюты, сообщает МОЛДПРЕС.

Последний раз евро стоил меньше 19 леев в апреле 2015 года.

Доллар США сохранит свою цену в 16 леев и 48 банов.

В то же время, румынский лей подешевеет на 5 банов и будет стоить в понедельник 4 лея и 6 банов. Украинская гривна и российский рубль в начале следующей недели сохранят свою сегодняшнюю стоимость — 60 и 24 банов соответственно.

Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля заявил журналистам, что укрепление молдавского лея происходит из-за переизбытка валюты на рынке.

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