Молдавский лей продолжает расти: евро опустится ниже отметки в 19 леев в понедельник

На понедельник, 13 августа, Национальный банк Молдовы установил официальный курс евро в 18 леев 90 банов. Это на 21 бан меньше сегодняшней стоимости европейской единой валюты, сообщает МОЛДПРЕС.

Последний раз евро стоил меньше 19 леев в апреле 2015 года.

В то же время, румынский лей подешевеет на 5 банов и будет стоить в понедельник 4 лея и 6 банов. Украинская гривна и российский рубль в начале следующей недели сохранят свою сегодняшнюю стоимость — 60 и 24 банов соответственно.