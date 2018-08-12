Под брендом «Президент» может появиться и сельхозпродукция

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подумывает о том, чтобы позволить продукции агрокомплекса «Купаловское» выходить на рынок под брендом «Президент».

Белорусский лидер посетил накануне ОАО «Александрийское» в Могилевской области. Помимо испытания отечественного суперкомбайна, состоялось в ходе поездки и обсуждение будущего агрохолдинга «Купаловское».

«Я хочу, чтобы мы там производили продукцию и бренд солидный какой-то (был — Sputnik). Уже готов и имя свое отдать — не свое, а президента. Понятно, что это будет влияние определенное иметь на рынке», — высказался Лукашенко, это момент показали в сюжете «Беларусь 1».

При этом глава государства подчеркнул, что требует высокого качества продукции.