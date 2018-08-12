Под брендом «Президент» может появиться и сельхозпродукция
Сейчас с названием «Президент» в Беларуси выпускаются шоколад без сахара и водка.
Сейчас с названием «Президент» в Беларуси выпускаются шоколад без сахара и водка.
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подумывает о том, чтобы позволить продукции агрокомплекса «Купаловское» выходить на рынок под брендом «Президент».
Белорусский лидер посетил накануне ОАО «Александрийское» в Могилевской области. Помимо испытания отечественного суперкомбайна, состоялось в ходе поездки и обсуждение будущего агрохолдинга «Купаловское».
«Я хочу, чтобы мы там производили продукцию и бренд солидный
При этом глава государства подчеркнул, что требует высокого качества продукции.
Под брендом «Президент» в Беларуси уже выпускаются шоколад без сахара и водка. Если шоколад можно купить в магазинах, то водка выпускается заводом «Кристалл» исключительно на заказ главы государства — чаще всего напиток дарят на встречах.