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21:47 (мск), источник: Sputnik.by

Под брендом «Президент» может появиться и сельхозпродукция

Сейчас с названием «Президент» в Беларуси выпускаются шоколад без сахара и водка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подумывает о том, чтобы позволить продукции агрокомплекса «Купаловское» выходить на рынок под брендом «Президент».

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Белорусский лидер посетил накануне ОАО «Александрийское» в Могилевской области. Помимо испытания отечественного суперкомбайна, состоялось в ходе поездки и обсуждение будущего агрохолдинга «Купаловское».

«Я хочу, чтобы мы там производили продукцию и бренд солидный какой-то (был — Sputnik). Уже готов и имя свое отдать — не свое, а президента. Понятно, что это будет влияние определенное иметь на рынке», — высказался Лукашенко, это момент показали в сюжете «Беларусь 1».

При этом глава государства подчеркнул, что требует высокого качества продукции.

Под брендом «Президент» в Беларуси уже выпускаются шоколад без сахара и водка. Если шоколад можно купить в магазинах, то водка выпускается заводом «Кристалл» исключительно на заказ главы государства — чаще всего напиток дарят на встречах.

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