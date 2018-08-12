Как изменились корпоративы в России

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Одним из главных трендов организации корпоративных мероприятий стало образование. Большинство осознанных людей занимаются самообразованием, повышением квалификации. До недавнего времени люди занимались этим самостоятельно, вкладывали в это собственные средства, корпорации же были относительно далеки от подобных инвестиций в обычный персонал. Деньги вкладывали только в высший менеджмент, — говорит Александра Туцкая, генеральный директор агентства Special Agency.

— В корпоративных мероприятиях прошлых лет для обычного персонала проводились стандартные летние развлекательные корпоративы, для высшего руководства и ранее организовывали мероприятия в более интеллектуальном формате. Теперь ситуация развернулась.

Бюджеты на проведение мероприятий не сократились, но значительно перераспределились за последний год.

На бизнес-часть, бизнес-контент и образовательные элементы уходит 70−80 процентов средств, лишь 20−30 процентов остаются на развлекательную часть.

А в некоторых мероприятиях развлекательной части нет вообще.

— Задачей работодателя является расширение горизонтов своих сотрудников, но в то же самое время эти горизонты не должны быть расширены до такой степени, чтобы сотрудник «вылетел из гнезда». Поэтому на такие мероприятия обычно не приглашаются предприниматели, которые построили свой успешный бизнес и готовы об этом рассказать. Зато востребованы звезды спорта и их тренеры, авторы книг или представители топ-менеджмента компании не конкурирующей отрасли, готовые поделиться опытом работы. Также любят летчиков-космонавтов, известных режиссеров, ученых, писателей, общественных деятелей.

То есть тех людей, которым есть что рассказать, которые многого добились, но в то же время высочайший уровень их достижений не подымет внутреннюю планку сотрудников до такой степени, что они решат повторить успех и отправятся в самостоятельное плавание, — подчеркивает Туцкая.

Переход к smart-event — общий тренд, подтверждает гендиректор Interactive Solutions Group Александр Садовый. Компания либо участники получают определенные знания или навыки, ярко выраженную практическую пользу, которую можно посчитать и измерить. «Эта тенденция в основном наблюдается в сегменте среднего бизнеса, малый до сих пор мало что может себе позволить», — замечает он. Востребованное направление также — soft skills, или получение полезных для карьеры навыков. Этот формат популярен как у самых молодых и неопытных сотрудников, так и у работников возрастной категории 50+.

Задачей работодателя является расширение горизонта сотрудников, но в меру, чтобы они не «вылетели из гнезда»

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Вектор именно летних мероприятий — это здоровый образ жизни. Компании активно устраивают спартакиады и марафоны, вовлекая в них не только сотрудников, но и партнеров, клиентов и окрестных жителей (последнее характерно для градообразующих предприятий). На таких мероприятиях, помимо собственно физических упражнений, крайне популярны лекции и мастер-классы известных ЗОЖ-спикеров, тренеров, спортсменов и диетологов.