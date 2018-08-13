Более 99 млн рублей дополнительно выделят школам и детсадам Приангарья

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Школам и детским садам Иркутской области увеличат субвенции с 1 января 2019 года. В следующем году из бюджета региона выделят 99,1 млн рублей, а в 2020 году — 130,1 млн рублей, сообщает 10 августа пресс-служба правительства.

Таким образом, норматив на одного ребенка в детсаду будет составлять 750 рублей, против сегодняшних 500 рублей, а на одного школьника — 1700 рублей, против 1500 рублей. В 2020 году норматив увеличится до 1000 рублей для детсадов и 2000 рублей для школ.

Эти деньги выделяют образовательным учреждениям раз в год на покупку учебников, учебных пособий, спортивного инвентаря, компьютеров, игр, игрушек, музыкальных инструментов и другого оборудования.