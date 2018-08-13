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06:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Месторождения песка и щебня разработают в Хабаровском крае, чтобы построить медцентр

Новый корпус районной больницы в Николаевске должен быть готов через два года.

Источник: Reuters

В Николаевске-на-Амуре при строительстве нового корпуса районной больницы планируется использовать песок и щебень из месторождений, расположенных на этой территории. Разрешение на их разработку должно выдать краевое минприроды, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Губернатором принят ряд решений, которые позволят начать строительство в срок — в этом году. В частности, даны поручения министерству природных ресурсов региона выдать лицензионные документы на разработку месторождений, потому что доставка инертных грузов для строительства на этой площадке значительно удорожает проект», — рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Напомним, что в новом пятиэтажном корпусе будет 40 коек хирургического и акушерского профилей, реанимационное отделение. В больнице будут операционный и диагностический блоки с современными УЗИ-аппаратами, компьютерным и магнитно-резонансным томографами. Кроме того, на базе учреждения собираются создать межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для жителей северных районов края. Стоимость объекта превысит 2 млрд рублей, завершение стройки намечено на 2020 год.

Строительство лечебного корпуса центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре входит в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края. Губернатор региона Вячеслав Шпорт отметил, что не все сроки работ по этому плану удается соблюдать.

«Мы по онкологическому центру (в Комсомольске-на-Амуре) объявили конкурс, его оспорил ФАС за неучтенки в техническом задании. Это привело к тому, что мы две недели потеряли. Теперь эти две недели надо будет наверстать строителям», — отметил губернатор.

До 2020 года Хабаровский край получит из федерального бюджета 8,8 млрд рублей на социальную инфраструктуру. При этом дополнительно по госпрограммам региону выделят более 2 млрд рублей на завершение строительства объектов долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре.

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