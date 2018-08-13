Месторождения песка и щебня разработают в Хабаровском крае, чтобы построить медцентр
Новый корпус районной больницы в Николаевске должен быть готов через два года.
Новый корпус районной больницы в Николаевске должен быть готов через два года.
В
«Губернатором принят ряд решений, которые позволят начать строительство в срок — в этом году. В частности, даны поручения министерству природных ресурсов региона выдать лицензионные документы на разработку месторождений, потому что доставка инертных грузов для строительства на этой площадке значительно удорожает проект», — рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Строительство лечебного корпуса центральной районной больницы в
«Мы по онкологическому центру (в Комсомольске-на-Амуре) объявили конкурс, его оспорил ФАС за неучтенки в техническом задании. Это привело к тому, что мы две недели потеряли. Теперь эти две недели надо будет наверстать строителям», — отметил губернатор.
До 2020 года Хабаровский край получит из федерального бюджета 8,8 млрд рублей на социальную инфраструктуру. При этом дополнительно по госпрограммам региону выделят более 2 млрд рублей на завершение строительства объектов долгосрочного плана развития