Известных актюбинцев уличили в неуплате налогов на авто

Как сообщили в ведомстве, каждый пятый житель в регионе имеет автомобиль. Вместе с тем, как оказалось, не каждый хочет платить налог за своего «железного друга».

По данным ведомства, на 1 августа налог на транспорт не уплатили 17 тысяч автовладельцев. Общая сумма задолженности составила более 321 млн тенге.

При этом, как отмечают налоговики, более 60 млн тенге должны хозяева элитных внедорожников.

В связи с этим департамент госдоходов по Актюбинской области обратился ко всем владельца автомобилей с призывом погасить имеющиеся задолженности, в противном случае с 1 сентября списки должников по налогу на транспорт опубликуют в СМИ. В Департаменте отметили, что среди должников числятся и известные в регионе люди.