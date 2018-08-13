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08:16 (мск), источник: Nur.kz

Известных актюбинцев уличили в неуплате налогов на авто

В Актобе автовладельцы задолжали государству налогов на сумму более 321 млн тенге. Об этом сообщили в департаменте госдоходов, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, каждый пятый житель в регионе имеет автомобиль. Вместе с тем, как оказалось, не каждый хочет платить налог за своего «железного друга».

По данным ведомства, на 1 августа налог на транспорт не уплатили 17 тысяч автовладельцев. Общая сумма задолженности составила более 321 млн тенге.

При этом, как отмечают налоговики, более 60 млн тенге должны хозяева элитных внедорожников.

В связи с этим департамент госдоходов по Актюбинской области обратился ко всем владельца автомобилей с призывом погасить имеющиеся задолженности, в противном случае с 1 сентября списки должников по налогу на транспорт опубликуют в СМИ. В Департаменте отметили, что среди должников числятся и известные в регионе люди.

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно получить на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК или на портале электронного правительства Egov.kz в разделе «Налоги и финансы» — «Просмотр и оплата».

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