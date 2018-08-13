В Прикамье подорожала свекла, и подешевели пиво и коньяк

Продукты в Пермском крае с начала года подорожали на 0,78 процента, сообщил Пермьстат. Больше всего цены выросли на свеклу — в 2,83 раза и морковь — в 2,62 раза. Цены на непродовольственные товары в Пермском крае с начала года выросли на 2,33 процента, услуги — на 3,17 процентов.