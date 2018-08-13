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08:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье подорожала свекла, и подешевели пиво и коньяк

Пермьстат подвел итоги роста цен в июле.

Источник: Reuters

Продукты в Пермском крае с начала года подорожали на 0,78 процента, сообщил Пермьстат. Больше всего цены выросли на свеклу — в 2,83 раза и морковь — в 2,62 раза. Цены на непродовольственные товары в Пермском крае с начала года выросли на 2,33 процента, услуги — на 3,17 процентов.

Сезонное снижение цен в июле сказалось на части овощей и фруктов. По сравнению с июнем подешевели помидоры и огурцы, молоко, творог и сгущенка. Но увеличилась стоимость мяса индейки, сосисок, сарделек, кур, сметану. Цена на яблоки выросла на 3,24 процента.

Дешевле по сравнению с июнем стали торты, масло оливковое, чай, майонез, масло сливочное, отечественные пиво и коньяк, яйца куриные.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Пермском крае в июле составила 3913,15 рубля на человека.

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