Доллар подорожал на бирже до 363 тенге
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 363,15 тенге за доллар. Объём торгов составил 414,4 млн долларов.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 363,15 тенге за доллар. Объём торгов составил 414,4 млн долларов.
С прошлых торгов доллар подорожал на 6,35 тенге. В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 362−362,5 тенге, продают — по 365−366 тенге.
Таким образом курс доллара достиг максимума за два года и вернулся к показателям
Резкое ослабление тенге по отношению к доллару на бирже началось 9 августа 2018 года, когда инвалюта подорожала на пять тенге.
Нацбанк РК назвал это следствием обесценения рубля и снижения цен на нефть. На 13 августа 2018 года официальный курс доллара, установленный Центробанком России, составил 66,9 рублей.
Текущая ситуация с российским рублём в основном объясняется политическими факторами и основывается на ожиданиях участников рынка, отметили в Нацбанке РК.