Доллар подорожал на бирже до 363 тенге

С прошлых торгов доллар подорожал на 6,35 тенге. В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 362−362,5 тенге, продают — по 365−366 тенге.

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Таким образом курс доллара достиг максимума за два года и вернулся к показателям января-февраля 2016 года.

Резкое ослабление тенге по отношению к доллару на бирже началось 9 августа 2018 года, когда инвалюта подорожала на пять тенге.

Нацбанк РК назвал это следствием обесценения рубля и снижения цен на нефть. На 13 августа 2018 года официальный курс доллара, установленный Центробанком России, составил 66,9 рублей.