В Екатеринбурге сорвался ремонт улицы Степана Разина

Размещенный на официальном портале государственных закупок лот по ремонту улицы Степана Разина на участке от Щорса до Авиационной на сумму 10,8 млн рублей признан не состоявшимся. На аукцион заявился только один подрядчик, ООО «УралРегионСтрой», но и тот не смог предоставить необходимую документацию. Других участников на непростой участок не было заявлено.