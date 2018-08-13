На разработку трамвая до Кудрово у города уйдет 11,5 миллиона рублей
Выбор подрядчика на ТЭО будет сделан к середине сентября.
Выбор подрядчика на ТЭО будет сделан к середине сентября.
Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры объявила конкурс на разработку проекта трамвая, который дойдет до Кудрово. На данные нужды ведомство готово выделить подрядчику 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщает
Отметим, что подать заявку можно до 10 сентября. Согласно контракту, компания должна будет выполнить ТЭО от станции метро «улица Дыбенко» до жилого квартала «Новый Оккервиль», расположенный в Ленинградской области в Кудрово. Новый вид транспорта планируют запустить в эксплуатацию к 2023 году.