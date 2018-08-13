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09:55 (мск), источник: Piter.tv

На разработку трамвая до Кудрово у города уйдет 11,5 миллиона рублей

Выбор подрядчика на ТЭО будет сделан к середине сентября.

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Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры объявила конкурс на разработку проекта трамвая, который дойдет до Кудрово. На данные нужды ведомство готово выделить подрядчику 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Претендент должен составить технико-экономическое обоснование трамвайной линии. После этого начнется непосредственное выполнение заказа на основе концессии.

Отметим, что подать заявку можно до 10 сентября. Согласно контракту, компания должна будет выполнить ТЭО от станции метро «улица Дыбенко» до жилого квартала «Новый Оккервиль», расположенный в Ленинградской области в Кудрово. Новый вид транспорта планируют запустить в эксплуатацию к 2023 году.

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