Эксперты рассказали, кто останется в выигрыше от падения курса евро
Евро продолжает обесцениваться на фоне укрепляющегося молдавского лея.
Евро продолжает обесцениваться на фоне укрепляющегося молдавского лея.
Сегодня единая европейская валюта стоит на 21 бан ниже предыдущего курса, установленного Национальным банком, и торгуется по 18 леев 90 банов.
Эксперты объясняют это тем, что на международном уровне евро уступает доллару, так как американская экономика развивается быстрее европейской.
По мнению специалистов, в такой ситуации в выигрыше остаются импортеры. В то же время, в проигрыше оказываются люди, которые получают евро от родственников, проживающих за границей.
В начале прошлой недели Нацбанк установил курс 19 леев 35 банов за один евро. Тогда эксперты объясняли укрепление национальной валюты на 15% ростом предложения.