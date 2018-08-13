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09:56 (мск), источник: Publika.md

Эксперты рассказали, кто останется в выигрыше от падения курса евро

Евро продолжает обесцениваться на фоне укрепляющегося молдавского лея.

ЦБ: $ 66.9075   +0.62 € 76.6760   -0.15 ММВБ: $ 68.3475   +0.63 € 77.8450   +0.59

Сегодня единая европейская валюта стоит на 21 бан ниже предыдущего курса, установленного Национальным банком, и торгуется по 18 леев 90 банов.

Эксперты объясняют это тем, что на международном уровне евро уступает доллару, так как американская экономика развивается быстрее европейской.

По мнению специалистов, в такой ситуации в выигрыше остаются импортеры. В то же время, в проигрыше оказываются люди, которые получают евро от родственников, проживающих за границей.

В начале прошлой недели Нацбанк установил курс 19 леев 35 банов за один евро. Тогда эксперты объясняли укрепление национальной валюты на 15% ростом предложения.

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