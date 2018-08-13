Эксперты рассказали, кто останется в выигрыше от падения курса евро

Сегодня единая европейская валюта стоит на 21 бан ниже предыдущего курса, установленного Национальным банком, и торгуется по 18 леев 90 банов.



Эксперты объясняют это тем, что на международном уровне евро уступает доллару, так как американская экономика развивается быстрее европейской.



По мнению специалистов, в такой ситуации в выигрыше остаются импортеры. В то же время, в проигрыше оказываются люди, которые получают евро от родственников, проживающих за границей.



В начале прошлой недели Нацбанк установил курс 19 леев 35 банов за один евро. Тогда эксперты объясняли укрепление национальной валюты на 15% ростом предложения.