Омский «Мостовик» распродает помещения со стройплощадки Приморского океанариума

На этот раз конкурсный управляющий Михаил Котов поручил организатору торгов Сергею Дюрягину реализовать часть имущества. На открытый аукцион выставлены, в том числе, здание мастерских школы в Омской области за 6,450 млн рублей, автомобиль с краном за 935 тыс. рублей и временные здания в Якутии за 19,587 млн рублей.

Кроме того распродаются временные помещения, предназначавшиеся под строительство Приморского океанариума на острове Русский. Начальная стоимость объектов составила 24,618 млн рублей.

Заявки на участие принимаются с 13 августа до 18 сентября 2018 года.