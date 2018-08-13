Омский «Мостовик» распродает помещения со стройплощадки Приморского океанариума
Продолжается процедура банкротства омской компании НПО «Мостовик», начавшаяся 4 апреля 2014 года.
Продолжается процедура банкротства омской компании НПО «Мостовик», начавшаяся 4 апреля 2014 года.
На этот раз конкурсный управляющий Михаил Котов поручил организатору торгов Сергею Дюрягину реализовать часть имущества. На открытый аукцион выставлены, в том числе, здание мастерских школы в Омской области за 6,450 млн рублей, автомобиль с краном за 935 тыс. рублей и временные здания в Якутии за 19,587 млн рублей.
Кроме того распродаются временные помещения, предназначавшиеся под строительство Приморского океанариума на острове Русский. Начальная стоимость объектов составила 24,618 млн рублей.
Заявки на участие принимаются с 13 августа до 18 сентября 2018 года.
Напомним, что создатель НПО «Мостовик» Олег Шишов уже отсидел в омской колонии по обвинению в мошенничестве при строительстве метро, гидроузла в Омской области, а также при возведении Приморского океанариума. Он вышел на свободу 28 марта 2017 года и подумывает о возрождении предприятия.