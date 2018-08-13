Куйвашев поручил найти возможность дополнительной компенсации расходов на производство молока
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил областным министерствам проработать возможность дополнительной компенсации расходов на производство молока.
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил областным министерствам проработать возможность дополнительной компенсации расходов на производство молока.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в ближайшее время областное сельскохозяйственное ведомство должно предоставить данные о финансовых потерях, которые понесли животноводы в связи с падением цен на молоко и ростом цен на ГСМ. Ожидается, что это позволит рассчитать сумму компенсации расходов на производство молока с тем, чтобы не допустить сокращение дойного стада и снижение объемов и качества реализуемого молока в Свердловской области.
По данным областного минсельхоза, за шесть месяцев 2018 года производство молока в регионе возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,6 тысяч тонн или 4,5% и составило 312,9 тысяч тонн. Вместе с тем, по данным сельхозпроизводителей, с начала года положение в молочном животноводстве усложнилось снижением закупочных цен на сырое молоко и резким ростом стоимости