Куйвашев поручил найти возможность дополнительной компенсации расходов на производство молока

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в ближайшее время областное сельскохозяйственное ведомство должно предоставить данные о финансовых потерях, которые понесли животноводы в связи с падением цен на молоко и ростом цен на ГСМ. Ожидается, что это позволит рассчитать сумму компенсации расходов на производство молока с тем, чтобы не допустить сокращение дойного стада и снижение объемов и качества реализуемого молока в Свердловской области.

По данным областного минсельхоза, за шесть месяцев 2018 года производство молока в регионе возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,6 тысяч тонн или 4,5% и составило 312,9 тысяч тонн. Вместе с тем, по данным сельхозпроизводителей, с начала года положение в молочном животноводстве усложнилось снижением закупочных цен на сырое молоко и резким ростом стоимости горюче-смазочных материалов. Это приводит к недостатку оборотных средств, необходимых для осуществления текущей производственной деятельности.