Большинство россиян получают «белую» зарплату, показал опрос
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Большинство россиян получают «белую» зарплату, показал опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Большинство россиян получают «белую» зарплату, показал опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Социологи попросили респондентов рассказать, каким образом сами они получают заработную плату. Этот вопрос задали 59% участников опроса (то есть всем, кроме 41% сообщивших, что в настоящий момент они нигде не работают). Однако результаты приведены в процентах от всех опрошенных.
Респондентов, которые сегодня получают полностью официальную зарплату (42% опрошенных), попросили рассказать, согласились бы они на условие получать часть заработка неофициально, если бы работодатель повысил им зарплату на 10−15%.
Как оказалось, половина работников с «белой» зарплатой в этом случае согласились бы получать часть денег «в конверте», — об этом сказали 20% опрошенных (результаты приведены в процентах от всех участников опроса). А вот 18%, по их словам, не согласились бы на подобное предложение. Еще 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
ФОМ провел опрос