Олег Дерипаска потеряет контроль над En+
Бизнесмен может снизить долю в группе до 45% в пользу ВТБ.
Бизнесмен может снизить долю в группе до 45% в пользу ВТБ.
En+ Group Олега Дерипаски направила в Минфин США предложения по выводу компании
En+ Group в окончательном плане по выводу компании
По данным издания, новый план еще не одобрен властями США. Источники издания отмечают, что передача акций ВТБ, который также находится под секторальными санкциями США, планируется только на время, пока санкции не будут сняты. До этого момента банк продаст акции на рынок, чтобы покрыть кредиты, предоставленные господину Дерипаске.
6 апреля Управление контроля зарубежных активов Минфина США (OFAC) включило Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы («Базэл», En+, «Русал», группу ГАЗ и другие) в
В мае глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что банк прекратил сотрудничество с Олегом Дерипаской
Кроме того, в соответствии с представленным планом, бизнесмен до исключения из санкционного списка не будет получать дивиденды от оставшихся акций — деньги будут направлены на
Анастасия Веденеева
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