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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Олег Дерипаска потеряет контроль над En+

Бизнесмен может снизить долю в группе до 45% в пользу ВТБ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

En+ Group Олега Дерипаски направила в Минфин США предложения по выводу компании из-под санкций — доля бизнесмена, которому принадлежат 66% акций группы, снизится до 45%, пишет британская газета Financial Times (FT). По данным издания, акции будут переданы ВТБ, под контролем которого сейчас 9,62% En+. Кроме того, господин Дерипаска до исключения из санкционного списка не будет получать дивиденды от оставшейся доли в компании и препятствовать назначению независимых директоров. Но пока данный план не утвержден властями США.

En+ Group в окончательном плане по выводу компании из-под санкций, представленном в Минфин США, предложила снизить долю Олега Дерипаски до 45%, передав акции банку ВТБ, сообщила FT. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% «Русала» через En+, в которой ему принадлежит 66%. ВТБ контролирует 9,62% акций En+. Пакет вырос после того, как сингапурская AnAn Group, связанная с китайской CEFC, выкупив 6,25% акций En+ в ходе IPO, передала их банку после получения от него margin call. Сейчас банк требует с группы в рамках обязательств по сделке репо еще $170 млн.

По данным издания, новый план еще не одобрен властями США. Источники издания отмечают, что передача акций ВТБ, который также находится под секторальными санкциями США, планируется только на время, пока санкции не будут сняты. До этого момента банк продаст акции на рынок, чтобы покрыть кредиты, предоставленные господину Дерипаске.

6 апреля Управление контроля зарубежных активов Минфина США (OFAC) включило Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы («Базэл», En+, «Русал», группу ГАЗ и другие) в SDN-список, запрещающий бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны.

В мае глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что банк прекратил сотрудничество с Олегом Дерипаской из-за санкций.

Кроме того, в соответствии с представленным планом, бизнесмен до исключения из санкционного списка не будет получать дивиденды от оставшихся акций — деньги будут направлены на эскроу-счет без возможности их вывода. Также господин Дерипаска не должен препятствовать назначению независимых директоров. Данные меры уже обсуждались ранее, в рамках представленного в июле отчета по спасению компании «плана Бекера».

Анастасия Веденеева

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