В Волгограде хлебозавод наказали рублем за вредные выбросы

Экологические нарушения на хлебозаводе № 5 были выявлены в ходе прокурорской проверки. По результатам рассмотрения материалов прокуратуры Росприроднадзор вынес постановление о назначении административного наказания нарушителю в виде штрафа.

Факты выбросов в атмосферу были обнаружены на Волжском подшипниковом заводе. Там были нарушены правила эксплуатации установок очистки газа и контроля выбросов вредных в Волжском. Предприятию придется выплатить штраф в размере 11 тысяч рублей.