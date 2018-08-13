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13:04 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде хлебозавод наказали рублем за вредные выбросы

Предприятие заплатит 90 тысяч рублей за выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.

Источник: РИАЦ

Экологические нарушения на хлебозаводе № 5 были выявлены в ходе прокурорской проверки. По результатам рассмотрения материалов прокуратуры Росприроднадзор вынес постановление о назначении административного наказания нарушителю в виде штрафа.

Факты выбросов в атмосферу были обнаружены на Волжском подшипниковом заводе. Там были нарушены правила эксплуатации установок очистки газа и контроля выбросов вредных в Волжском. Предприятию придется выплатить штраф в размере 11 тысяч рублей.

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