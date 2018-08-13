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13:15 (мск), источник: Tengrinews

Тенге продолжил слабеть на бирже

Курс нацвалюты ослаб еще на 30 тиынов до 363,45 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE 13 августа, передает Tengrinews.kz.

ЦБ: $ 66.9075   +0.62 € 76.6760   -0.15 ММВБ: $ 68.0550   +0.34 € 77.4550   +0.20

По итогам утренней сессии стоимость одного доллара составляла 363,15 тенге. Первая сделка прошла по цене 363,5 тенге. Минимальная цена зафиксировалась на уровне тенге 362,65, максимальная — 363,82 тенге. Объем торгов достиг 111,5 миллиона долларов.

В обменниках, по данным Kurs.kz, доллар можно продать за 363−364 тенге, купить — за 365−365,9 тенге. Нефть марки Brent по состоянию на 15.28 по времени Астаны торговалась по 72.81 доллара за баррель. Отметим, что, в ходе торгов на Московской бирже, курс доллара поднялся выше отметки в 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года. Американская валюта подорожала до 68,66 рубля, а евро — до 78,15 рубля.

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