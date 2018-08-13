Тенге продолжил слабеть на бирже

В обменниках, по данным Kurs.kz, доллар можно продать за 363−364 тенге, купить — за 365−365,9 тенге. Нефть марки Brent по состоянию на 15.28 по времени Астаны торговалась по 72.81 доллара за баррель. Отметим, что, в ходе торгов на Московской бирже, курс доллара поднялся выше отметки в 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года. Американская валюта подорожала до 68,66 рубля, а евро — до 78,15 рубля.