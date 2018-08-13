Д. Калинкин: «Наш бюджет расписан до копейки, а в листе ожидания много вопросов»
Руководитель Исполкома Казани поручил усилить работу по взысканию задолженностей за аренду муниципального имущества.
Руководитель Исполкома Казани поручил усилить работу по взысканию задолженностей за аренду муниципального имущества.
(Город Казань KZN.RU, 13 августа, Алсу Сафина). В Казани за первое полугодие 2018 года на 5,4 млн рублей снизилась сумма дебиторской задолженности по арендной плате за муниципальную недвижимость, в ходе взыскания неосновательного обогащения за пользование землей без правоустанавливающих документов было дополнительно мобилизовано в бюджет города 24,1 млн.руб. Вводится практика по взысканию задолженности юридических лиц с их учредителей. Продолжить работу по взысканию задолженностей поручил Комитету земельных и имущественных отношений руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин, отметив, что от этого зависит бюджет города.
«Муниципальное имущество — важный источник пополнения городского бюджета, поэтому постоянно проводится ревизия недвижимости, земельных участков, выявляются бесхозные объекты, которые вовлекаются в хозяйственный оборот», — отметил Д. Калинкин. Так, в первом полугодии в муниципальную собственность было принято 20 объектов недвижимого имущества общей площадью 6841,6 кв.м на сумму 49,3 млн рублей, 189 объектов инженерной инфраструктуры на сумму 207,7 млн рублей и 371 единица движимого имущества на сумму 831,1 млн рублей.
«Такие объекты — не всегда курица, несущая золотые яйца. Здания, принятые на баланс сети, как правило, требуют ремонта, участки без коммуникаций», — пояснил руководитель Исполкома. «Именно поэтому город создает программы вроде “Арендных каникул”, которые отвечают интересам и бизнеса, и муниципалитета, — сказал Д. Калинкин. — Мы застали время, когда люди жили по принципу “все вокруг колхозное, все вокруг мое”. Сегодня в условиях рыночной экономики такая позиция не приемлема. Каждый субъект экономики, независимо от своей величины, должен четко понимать не только свои права, но и свои обязательства и выполнять их. Поэтому по взысканию задолженностей прошу не ослаблять усилия. Наш бюджет расписан до копейки, а в листе ожидания много вопросов, которые ждут горожане».
Напомним, на 1 июля 2018 года комитетом учитываются 279 договоров аренды на общую площадь 38,1 тыс.кв.м., из них площадь 7,2 тыс.кв.м арендуются предпринимателями по 55 льготным договорам на условиях проекта «Арендные каникулы», стартовавшего в 2016 году. За 6 месяцев этого года арендаторам была начислена плата в сумме 88,2 млн. руб. Фактически же за первое полугодие 2018 собрано 94,6 млн. руб., что составило 53% от годового плана. Сумма дебиторской задолженности по текущим платежам за 6 месяцев снизилась на 5,4 млн рублей до 43,2 млн рублей.
Параллельно идет взыскание неосновательного обогащения за пользование землей без правоустанавливающих документов. Так, за 6 месяцев дополнительно доначислено 164,4 млн рублей, фактически мобилизовано 24,1 млн рублей.
На сегодня действуют 6059 договоров аренды земельных участков общей площадью 1 тыс. 913,7 га. Сумма начисленной арендной платы за 1 полугодие 2018 года составила 495,5 млн руб. Поступило — 486,3 млн руб.
Комитет принимает меры по взысканию дебиторской задолженности как в добровольном, так и судебном порядке. Председатель Комитета Ренат Галяутдинов особо отметил работу, которую Комитет проводит по взысканию задолженности юридических лиц с их учредителей. «Данная практика впервые формируется в Казани», — подчеркнул он.
Организована работа по взысканию задолженности с учредителей
В первом полугодии было подано 23 иска о взыскании убытков, вызванных действиями (бездействием) учредителей и руководителей организаций, сознательно направленных на прекращение деятельности фирм и отказа от исполнения обязательств перед бюджетом на общую сумму 72,6 млн руб.
«На сегодняшний день судебные разбирательства продолжаются, но есть уверенность, что подобные “безнадежные долги” будут взысканы в бюджет города», — прокомментировал председатель Комитета земельных и имущественных отношений.