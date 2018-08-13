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14:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Д. Калинкин: «Наш бюджет расписан до копейки, а в листе ожидания много вопросов»

Руководитель Исполкома Казани поручил усилить работу по взысканию задолженностей за аренду муниципального имущества.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 августа, Алсу Сафина). В Казани за первое полугодие 2018 года на 5,4 млн рублей снизилась сумма дебиторской задолженности по арендной плате за муниципальную недвижимость, в ходе взыскания неосновательного обогащения за пользование землей без правоустанавливающих документов было дополнительно мобилизовано в бюджет города 24,1 млн.руб. Вводится практика по взысканию задолженности юридических лиц с их учредителей. Продолжить работу по взысканию задолженностей поручил Комитету земельных и имущественных отношений руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин, отметив, что от этого зависит бюджет города.

«Муниципальное имущество — важный источник пополнения городского бюджета, поэтому постоянно проводится ревизия недвижимости, земельных участков, выявляются бесхозные объекты, которые вовлекаются в хозяйственный оборот», — отметил Д. Калинкин. Так, в первом полугодии в муниципальную собственность было принято 20 объектов недвижимого имущества общей площадью 6841,6 кв.м на сумму 49,3 млн рублей, 189 объектов инженерной инфраструктуры на сумму 207,7 млн рублей и 371 единица движимого имущества на сумму 831,1 млн рублей.

«Такие объекты — не всегда курица, несущая золотые яйца. Здания, принятые на баланс сети, как правило, требуют ремонта, участки без коммуникаций», — пояснил руководитель Исполкома. «Именно поэтому город создает программы вроде “Арендных каникул”, которые отвечают интересам и бизнеса, и муниципалитета, — сказал Д. Калинкин. — Мы застали время, когда люди жили по принципу “все вокруг колхозное, все вокруг мое”. Сегодня в условиях рыночной экономики такая позиция не приемлема. Каждый субъект экономики, независимо от своей величины, должен четко понимать не только свои права, но и свои обязательства и выполнять их. Поэтому по взысканию задолженностей прошу не ослаблять усилия. Наш бюджет расписан до копейки, а в листе ожидания много вопросов, которые ждут горожане».

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Напомним, на 1 июля 2018 года комитетом учитываются 279 договоров аренды на общую площадь 38,1 тыс.кв.м., из них площадь 7,2 тыс.кв.м арендуются предпринимателями по 55 льготным договорам на условиях проекта «Арендные каникулы», стартовавшего в 2016 году. За 6 месяцев этого года арендаторам была начислена плата в сумме 88,2 млн. руб. Фактически же за первое полугодие 2018 собрано 94,6 млн. руб., что составило 53% от годового плана. Сумма дебиторской задолженности по текущим платежам за 6 месяцев снизилась на 5,4 млн рублей до 43,2 млн рублей.

Параллельно идет взыскание неосновательного обогащения за пользование землей без правоустанавливающих документов. Так, за 6 месяцев дополнительно доначислено 164,4 млн рублей, фактически мобилизовано 24,1 млн рублей.

На сегодня действуют 6059 договоров аренды земельных участков общей площадью 1 тыс. 913,7 га. Сумма начисленной арендной платы за 1 полугодие 2018 года составила 495,5 млн руб. Поступило — 486,3 млн руб.

Комитет принимает меры по взысканию дебиторской задолженности как в добровольном, так и судебном порядке. Председатель Комитета Ренат Галяутдинов особо отметил работу, которую Комитет проводит по взысканию задолженности юридических лиц с их учредителей. «Данная практика впервые формируется в Казани», — подчеркнул он.

Организована работа по взысканию задолженности с учредителей организаций-должников, исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующих. Сейчас идет судебное разбирательство по нескольким организациям.

В первом полугодии было подано 23 иска о взыскании убытков, вызванных действиями (бездействием) учредителей и руководителей организаций, сознательно направленных на прекращение деятельности фирм и отказа от исполнения обязательств перед бюджетом на общую сумму 72,6 млн руб.

«На сегодняшний день судебные разбирательства продолжаются, но есть уверенность, что подобные “безнадежные долги” будут взысканы в бюджет города», — прокомментировал председатель Комитета земельных и имущественных отношений.

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