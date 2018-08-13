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14:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии аграрии собрали полмиллиона тонн зерна

В Башкирии аграрии собрали полмиллиона тонн зерна. Установившаяся к выходным погода позволила заметно ускорить темпы уборочной кампании, сообщили в Минсельхозе республики.

Источник: Reuters

На 13 августа в регионе обмолочено 239 тысяч гектаров с зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность — 21,5 ц/га.

В валовом сборе большую часть занимают озимые зерновые культуры (443 тысячи тонн), хотя убрана еще только половина всех площадей. Из яровых культур сегодня по большей части убирается ячмень, его намолочено почти 30 тысяч тонн. Также в самом разгаре обмолот гороха и овса.

В этом году Минсельхоз планирует собрать урожай зерновых в 3 млн тонн.

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