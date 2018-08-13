В Башкирии аграрии собрали полмиллиона тонн зерна

На 13 августа в регионе обмолочено 239 тысяч гектаров с зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность — 21,5 ц/га.

В валовом сборе большую часть занимают озимые зерновые культуры (443 тысячи тонн), хотя убрана еще только половина всех площадей. Из яровых культур сегодня по большей части убирается ячмень, его намолочено почти 30 тысяч тонн. Также в самом разгаре обмолот гороха и овса.