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17:58 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани планируют построить 12 новых дорог и 2 железнодорожные магистрали

В Краснодарском крае к 2025 году планируют построить 44 объекта магистральной инфраструктуры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в совещании, которое провел вице-премьер России Виталий Мутко. Участники обсудили вопросы формирования Стратегии пространственного развития России до 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Кубань включили в проект стратегии наряду с Севастополем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, а также Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями.

На территории края по проекту возведут 44 объекта магистральной инфраструктуры. Среди них две высокоскоростные железнодорожные магистрали, пограничные переходы в Новороссийске и Туапсе, 14 объектов электроснабжения и газораспределительная станция. Также планируется построить 12 автомобильных дорог, включая Юго-Западный и Дальний Западный обходы Краснодара, а также трассу, которая свяжет курортные территории от Керчи до границы с Абхазией.

«Для создания полноценного альтернативного подъезда к Сочи нужно построить автомобильную дорогу Черниговское — Дагомыс. Она на 280 км короче предложенных проектов маршрутов и почти в два раза дешевле», — сказал Кондратьев.

Кроме того, глава Кубани предложил включить Краснодарский край в перечень геостратегических территорий РФ за счет того, что регион граничит с Абхазией. Это позволит развивать экономику с учетом международных рынков и существующей специализации приграничных субъектов.

Как сообщали Юга.ру, строительство Дальнего Западного обхода должно было начаться в 2018 году. Позже стало известно, что строительство дороги отложили на год. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 30 млрд рублей.

В 2016 году на инвестиционном форуме в Сочи представили проект строительства платной трассы Черниговское — Дагомыс.

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