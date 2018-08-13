Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Пелагея стала крестной мамой
Стало известно, как Степаненко и Петросян поделят имущество
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Екатерина Климова удивила поклонников снимком дочки
Долгожданное чудо: звезды, ставшие мамами после 50 лет
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории
Отдать честь в Стамбуле: турки заберут Дзюбу в аренду
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Курс на Алтай: перевозчик запускает ежедневные авиарейсы из Новосибирска

На маршруте Горно-Алтайск-Новосибирск с 27 августа запускаются ежедневные авиарейсы.

Источник: правительство Республики Алтай

По данным пресс-службы правительства республики Алтай, это второй перевозчик на данном рейсе. До этого перелетами по пятницам и воскресеньям занималась авиакомпания S7.

Авиакомпания «СиЛА» на самолётах L-410 запускает рейсы, которые будут курсировать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Авиасообщение начнёт свою работу с 27 августа. Прилёт в столицу Республики Алтай ожидается в 16, вылет в Новосибирск — в 16:30 часов.

— До 2011 года республика Алтай считалась труднодоступным регионом, однако после ремонта и открытия аэропорта — ситуация поменялась. К тому же появление второго перевозчика поможет снизить цены на авиабилеты, — отметил глава Республики Алтай Александр Бердников.

С появлением второго перевозчика перелёты станут ежедневными.

Все новости региона
 СК России: авиадебошир рейса "Хабаровск-Москва" назвал пассажирку "жабой"
Минус 50 кг за год: Мэрайя Кери стала лучшей копией 20-летней себя
Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Турции удар в спину
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Миллиардеры за день потеряли $3,1 млрд из-за «списка Белоусова»
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь