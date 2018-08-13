Курс на Алтай: перевозчик запускает ежедневные авиарейсы из Новосибирска

Источник: правительство Республики Алтай

По данным пресс-службы правительства республики Алтай, это второй перевозчик на данном рейсе. До этого перелетами по пятницам и воскресеньям занималась авиакомпания S7.

Авиакомпания «СиЛА» на самолётах L-410 запускает рейсы, которые будут курсировать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Авиасообщение начнёт свою работу с 27 августа. Прилёт в столицу Республики Алтай ожидается в 16, вылет в Новосибирск — в 16:30 часов.

— До 2011 года республика Алтай считалась труднодоступным регионом, однако после ремонта и открытия аэропорта — ситуация поменялась. К тому же появление второго перевозчика поможет снизить цены на авиабилеты, — отметил глава Республики Алтай Александр Бердников.